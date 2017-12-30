В 2018 году начнут действовать изменения в ПДД

Начиная с 1 января следующего года на территории России начнут действовать изменения, внесенные в правила дородного движения. Об этом пишут обозреватели профильных СМИ.

Дмитрий Павличко

Первоначально, необходимо назвать новое понятие, как зона успокоения движения. Она представляет из себя специальную зону, в которой запрещено движение быстрее 20 км/ч и идти на обгон других участников дорожного движения. О начале такой зоне сообщит специально установленный дорожный знак.В 2018 году российские автолюбители будут получать электронные ПТС. Их тотальное внедрение начнется с июля будущего года. В таком документе появится информация о ремонтах и ТО авто.Также с первого дня нового года для россиян введут несколько штрафов. За нарушения будут выписывать штрафы на основе видео, которое предоставили третьи лица. Но протокол при этом не нужен. Размеры штрафов увеличат. Со следующего года вводится новая униформа ОСАГО. В определенной документации вводят специальный QR-номер, где будет закодирована информация о страховом соглашении. Такая мера призвана устранить проблему подделок.