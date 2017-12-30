На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Мнения

На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году
| | Volkswagen впервые выпустил за год больше 6 млн авто

Volkswagen впервые выпустил за год больше 6 млн авто

Сегодня, 08:00
Немецкий машиностроительный бренд Volkswagen на протяжении 2017 года выпустил больше 6 000 000 машин, что стало рекордом для автопроизводителя. Об этом сообщает пресс-центр Volkswagen.

Volkswagen впервые выпустил за год больше 6 млн авто

 

В настоящее время Volkswagen обладает больше 50 заводами в 14 странах земного шара, выпускающих более 60 моделей марки. В текущем году в модельный ряд вошли кроссоверы Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan Allspace и Volkswagen Atlas. Кроме него в линейке присутствуют полноразмерный лифтбэк Volkswagen Arteon, который пришел на смену Volkswagen Passat CC.

На сегодняшний день самыми востребованными моделями бренда принято считать Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat. Еще нужно выделить разработанный для Китая Volkswagen Santana.

Сообщалось, что весной будущего года Volkswagen презентует новый внедорожник Volkswagen Touareg. Он построен на архитектуре MLB Evo, на базе которой сконструировали Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Volkswagen выпустит новые версии Tiguan Allspace и Atlas для США
Volkswagen выпустит новые версии Tiguan Allspace и Atlas для США

Американское подразделение немецкой компании Volkswagen планирует выпустить новые версии кроссоверов Volkswagen Tiguan Allspace и Volkswagen Atlas. Ожидается,

Volkswagen Arteon, Tiguan и Touareg могут получить «заряженные» версии R
Volkswagen Arteon, Tiguan и Touareg могут получить «заряженные» версии R

Подразделение Volkswagen R занимается созданием «заряженных» версий моделей бренда, однако пока полноценным производительным автомобилем может считаться только

В конце года на рынке авто появится модель Volkswagen Polo
В конце года на рынке авто появится модель Volkswagen Polo

В конце года на рынке авто появится модель Volkswagen Polo. Новая модель относится к автомобилям бюджетного класса. Однако прежде автопроизводитель намерен

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости