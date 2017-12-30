Volkswagen впервые выпустил за год больше 6 млн авто

Немецкий машиностроительный бренд Volkswagen на протяжении 2017 года выпустил больше 6 000 000 машин, что стало рекордом для автопроизводителя. Об этом сообщает пресс-центр Volkswagen.

Дмитрий Павличко

В настоящее время Volkswagen обладает больше 50 заводами в 14 странах земного шара, выпускающих более 60 моделей марки. В текущем году в модельный ряд вошли кроссоверы Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan Allspace и Volkswagen Atlas. Кроме него в линейке присутствуют полноразмерный лифтбэк Volkswagen Arteon, который пришел на смену Volkswagen Passat CC.На сегодняшний день самыми востребованными моделями бренда принято считать Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat. Еще нужно выделить разработанный для Китая Volkswagen Santana.Сообщалось, что весной будущего года Volkswagen презентует новый внедорожник Volkswagen Touareg. Он построен на архитектуре MLB Evo, на базе которой сконструировали Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.