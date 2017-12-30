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| | BASF стал техническим партнером "КАМАЗ-мастер"

BASF стал техническим партнером "КАМАЗ-мастер"

Вчера, 20:00
Немецкая химическая компания BASF стала техническим партнером российской гоночной команды «КАМАЗ-мастер». Об этом сообщают профильные СМИ.

BASF стал техническим партнером "КАМАЗ-мастер"

 

Гоночные машины "КАМАЗ", которые в начале января 2018 года должны участвовать в культовом марафоне «Дакар», раскрасили в цвета бренда Glasurit, которому уже исполнилось 130 лет. Глава коллектива «КАМАЗ-мастер» Владимир Чаплыгин сообщил, что члены команды довольны новым партнером BASF, так как авто передвигаются в разных условиях, а внешность авто прямо зависит от лакокрасочного покрытия.

Краски BASF прошли большое число проверок по нормам ISO на коррозию, механическую стойкость, устойчивость к ударам камней, ультрафиолетовому излучению, отрицательных температур и влажности. Отмечается, что «КАМАЗ-мастер» не первая команда для ралли "Дакар", сотрудничающая с BASF. В 2012 году команда Iveco, окрашенные в оттенки немецкого концерна, завоевали первенство в марафоне «Дакар».
Дмитрий Павличко
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