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| | Российские продажи Genesis составили более 900 машин

Российские продажи Genesis составили более 900 машин

Вчера, 18:21
Дилерская сеть премиального машиностроительного бренда Genesis за ноябрь текущего года сбыли в России 116 автомобилей. За 11 месяцев нынешнего года результаты продаж марки достигли 924 экземпляра.

Российские продажи Genesis составили более 900 машин

 

Стоит сказать, что в РФ люксовый бренд Genesis со своей первой моделью седаном Genesis G90 продемонстрированы осенью прошлого года. Этот седан россиянам доступен за 4 475 000 рублей. С весны 2017 года дилерские центры Genesis выпустили полноприводный седан Genesis G80 по цене от 2 550 000 рублей. Все модели Genesis для российских автолюбителей производятся инженерами калининградской производственной площадки с названием «Автотор».

Недавно показали обновленный Genesis G70, продажи которого ожидаются в РФ в первом полугодии следующего года. Как раньше информировали, Genesis к концу 2021 года собирается презентовать шесть новинок, среди них нужно выделить кроссовер и спорткупе.
Дмитрий Павличко
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