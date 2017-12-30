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| | К 2025 году автомобили Hyundai и KIA оснастят ИИ-помощником

К 2025 году автомобили Hyundai и KIA оснастят ИИ-помощником

Сегодня, 10:00
К 2025 году автомобили Hyundai и KIA получат помощник ИИ (Искусственный Интеллект). На данный момент инженеры компании, а также эксперты SoundHound работают над системой Intelligent Personal Agent.

К 2025 году автомобили Hyundai и KIA оснастят ИИ-помощником

 

Персонального агента разработали на базе Houndify, которая дает возможность внедрить в различные сервисы интерфейсы управления голосом. Виртуальный помощник позволит управлять рядом опций автомобиля из дома, а также он напомнит о запланированных встречах и других планах.

Intelligent Personal Agent станет уникальным благодаря тому, что агент сможет выполнять несколько задач одновременно. На сегодняшний день ни один их ИИ-помощников не способен выполнять более одной операции.

К 2025 году автомобили Hyundai и KIA оснастят ИИ-помощником

 

Первые авто оснащенные ИИ-помощниками представят 9 января в рамках выставки CES. Согласно заявлению производителей, масштабное внедрение системы Intelligent Personal Agent начнется уже в 2025 году.
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