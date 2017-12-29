В Челябинской области установили особу систему мониторинга дорог за 60 млн рублей

В Челябинской области в 2018 году начинает свою работу новая система, занимающаяся мониторингом дорог. Этот комплекс с помощью особых индикаторов сможет определить состояние дорог и отправлять информацию операторам.

Дмитрий Павличко

Как сообщают обозреватели местных изданий, такая технология была представлена чиновниками регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Система мониторинга получила 32 самых трудных участка магистралей. В основном это низины, перевалы, спуски-подъемы и повороты. На любом из них появились электросистемы с особыми датчиками и видеокамерами, при помощи которых будет фиксироваться появление наледи, разрушение полотна дорог и снежные завалы.Вся информация экстренно будет отправляться оператором специальной службы в Минтрансе области для ликвидации последствий ДТП. Как сообщили представители ведомства, разработка и установка такой системы обошлась в 60 000 000 рублей.