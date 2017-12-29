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| | В Челябинской области установили особу систему мониторинга дорог за 60 млн рублей

В Челябинской области установили особу систему мониторинга дорог за 60 млн рублей

Вчера, 19:26
В Челябинской области в 2018 году начинает свою работу новая система, занимающаяся мониторингом дорог. Этот комплекс с помощью особых индикаторов сможет определить состояние дорог и отправлять информацию операторам.

В Челябинской области установили особу систему мониторинга дорог за 60 млн рублей

 

Как сообщают обозреватели местных изданий, такая технология была представлена чиновниками регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Система мониторинга получила 32 самых трудных участка магистралей. В основном это низины, перевалы, спуски-подъемы и повороты. На любом из них появились электросистемы с особыми датчиками и видеокамерами, при помощи которых будет фиксироваться появление наледи, разрушение полотна дорог и снежные завалы.

Вся информация экстренно будет отправляться оператором специальной службы в Минтрансе области для ликвидации последствий ДТП. Как сообщили представители ведомства, разработка и установка такой системы обошлась в 60 000 000 рублей.
Дмитрий Павличко
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Комментарии (1):

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На 60 млн.сколько дорог можно было бы отремонтировать...а не мониторить...
Чего их мониторить...спросите водителей-они расскажут про все дороги,которые нужно ремонтировать...
Вчера, 21:11
написал: пьер без уха
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