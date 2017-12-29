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| | Названы характеристики премиального седана Genesis G70

Названы характеристики премиального седана Genesis G70

Вчера, 22:00
Корейская машиностроительная компания Hyundai объявила о выходе нового премиального седана Genesis G70 на отечественный авторынок. В базе Росстандарт уже обнародовали ОТТС нового авто.

 

При рассмотрении обнародованных фотографий становится ясно, что российская версия что российская версия Genesis G70 получит 2-литровый турбодвигатель с отдачей 197, 247 и 252 лошадиных сил. Он сможет работать в тандеме с 8-скоростным АКПП с задним и передним приводом. Производство седана осуществляется на заводе в Южной Корее.

Стандартное исполнение Genesis G70 оснастят трехзонным климат-контролем, боковыми зеркалами с электроприводом и подогревом, противозаносной системой, 10 эйрбэгами, полностью светодиодными фарами, системой оперативного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и кожаным салоном. На рынок новый Genesis G70 выйдет в начале 2018 года.
Дмитрий Павличко
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