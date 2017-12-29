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| | В России объявлен старт продаж седана Lifan Solano с обновлённым двигателем

В России объявлен старт продаж седана Lifan Solano с обновлённым двигателем

Вчера, 17:16
Китайский автопроизводитель Lifan решил расширить модельный ряд Solano. В России стартовали продажи седана с обновленным бензиновым двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 133 «лошади».

В России объявлен старт продаж седана Lifan Solano с обновлённым двигателем

 

Новая силовая установка седана Lifan Solano будет работать в паре с МКПП на пять ступеней или же «роботом» с двойным сцеплением. Впервые седан пришел в Россиию более года назад и предлагался только с одним двигателем объемом 1,5 литра мощностью 100 «лошадей», который работал на бензине.

Новый 133-сильный двигатель будут устанавливать на Lifan Solano в комплектации Комфорт или Лакшери. Новое поколение седана предлагают по цене от 675 000 рублей. В списке оснащения базовой версии с новым двигателем числятся передние фары на светодиодах, две подушки безопасности, а также система кондиционирования воздуха.

В России объявлен старт продаж седана Lifan Solano с обновлённым двигателем

 

Максимальная комплектация второго поколения Lifan Solano оснащена системой подогрева переднего ряда сидений, датчиками парковки, мультимедийной системой с тачскрином, а также системой кругового обзора.
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