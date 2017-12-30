В Китае продлены налоговые льготы на «зелёные» автомобили

Власти Китая продлили срок действия налоговых льгот, которые распространяются на покупки полностью электрических и плагин гибридных автомобилей. Отмечается, что такая мера осуществляется в рамках программы стимулирования потребительского спроса на «зелёные» автомобили.

Васисуалий Мурчалов

В минувшую среду, 27 декабря, Министерство финансов КНР сообщило о том, что срок действия специальных налоговых льгот будет продлен до 31 декабря 2020 года. Стоит напомнить, что изначально особые налоговые льготы, распространяемые на покупку новых полностью электрических и плагин-гибридных автомобилей, планировалось отменить уже 31 декабря 2019 года. Кроме того, налоговые льготы также распространяются и на водородные автомобили.Напомним, что ранее многие мировые автопроизводители ввиду ужесточения экологических норм обратились к властям Китая с просьбой оказать поддержку рынку и ввести специальные стимулирующие программы. Отмечается, что китайские клиенты пока не готовы полностью отказаться от ДВС.Автомобильный рынок Китая в 2017 году показал некоторое снижение активности, но спрос на «зелёные» автомобили остался стабильно высоким. Ожидается, что по итогам 2017 года суммарно будет реализовано 700 000 таких моделей.