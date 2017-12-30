BYD опубликовали рендерное изображение интерьера нового кроссовера Tang

Согласно полученным снимкам панель приборов нового кроссовера BYD Tang получит полностью цифровое исполнение, а информационно-развлекательная система получила огромный сенсорный экран. Дефлекторы системы кондиционирование получили необычное вертикальное исполнение.
Стоит напомнить, что BYD Tang был выполнен в стиле концепт-кара Dynasty, который представили в этом году. Кроме того, ранее сообщалось, что кроссовер получил гибридную силовую установку помимо стандартных ДВС, которая будет включать в себя турбодвигатель объемом 2 литра и две электромотора, мощностью 505 «лошадей».
Габариты автомобиля следующие: длина – 4 870 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 720 мм. Старт продаж модели намечен на 2018 год.