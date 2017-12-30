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| | BYD опубликовали рендерное изображение интерьера нового кроссовера Tang

BYD опубликовали рендерное изображение интерьера нового кроссовера Tang

Сегодня, 01:00
На днях китайский автопроизводитель BYD опубликовал первые снимки внешнего вида нового компактного кроссовера Tang. Сегодня компания опубликовала рендерные снимки интерьера новинки.

BYD опубликовали рендерное изображение интерьера нового кроссовера Tang

 

Согласно полученным снимкам панель приборов нового кроссовера BYD Tang получит полностью цифровое исполнение, а информационно-развлекательная система получила огромный сенсорный экран. Дефлекторы системы кондиционирование получили необычное вертикальное исполнение.

BYD опубликовали рендерное изображение интерьера нового кроссовера Tang

 

BYD опубликовали рендерное изображение интерьера нового кроссовера Tang

 

Стоит напомнить, что BYD Tang был выполнен в стиле концепт-кара Dynasty, который представили в этом году. Кроме того, ранее сообщалось, что кроссовер получил гибридную силовую установку помимо стандартных ДВС, которая будет включать в себя турбодвигатель объемом 2 литра и две электромотора, мощностью 505 «лошадей».

BYD опубликовали рендерное изображение интерьера нового кроссовера Tang

 

Габариты автомобиля следующие: длина – 4 870 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 720 мм. Старт продаж модели намечен на 2018 год.
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