Новый кроссовер Audi Q8 снова попал на видео

Немецкая премиальная машиностроительная компания Audi, контролируемая концерном Volkswagen, начала тест-драйв купеобразный кроссовер Audi Q8, который ранее засняли на испытаниях на Нюрбургринге и на тестах на российских дорогах. В этот раз кроссовер попал на видео во время тест-драйва на индийских дорогах.

Дмитрий Павличко

Ранее сообщалось, что купеобразный кроссовер Audi Q8 представили как концепт в начале текущего года. Он дебютировал на автосалоне в Детройте.Позже премьера новинки прошла и на Женевском мотор-шоу. Силовые параметры кроссовера пока держатся в секрете. Под капотом концепта разместилась гибридная установка, которая состоит из 3-литрового агрегата и электродвигателя. Его общая производительность достигает 449 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 8-скоростной АКПП. Массовое производство нового Audi Q8 стартует в 2018 году, а премьера пройдет в январе и марте следующего года.