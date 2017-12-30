На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Мнения

На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году
| | Новый кроссовер Audi Q8 снова попал на видео

Новый кроссовер Audi Q8 снова попал на видео

Сегодня, 06:00
Немецкая премиальная машиностроительная компания Audi, контролируемая концерном Volkswagen, начала тест-драйв купеобразный кроссовер Audi Q8, который ранее засняли на испытаниях на Нюрбургринге и на тестах на российских дорогах. В этот раз кроссовер попал на видео во время тест-драйва на индийских дорогах.

Новый кроссовер Audi Q8 снова попал на видео

 

Ранее сообщалось, что купеобразный кроссовер Audi Q8 представили как концепт в начале текущего года. Он дебютировал на автосалоне в Детройте.

Позже премьера новинки прошла и на Женевском мотор-шоу. Силовые параметры кроссовера пока держатся в секрете. Под капотом концепта разместилась гибридная установка, которая состоит из 3-литрового агрегата и электродвигателя. Его общая производительность достигает 449 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 8-скоростной АКПП. Массовое производство нового Audi Q8 стартует в 2018 году, а премьера пройдет в январе и марте следующего года.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
В России появится особый кроссовер Audi Q2 Touring
В России появится особый кроссовер Audi Q2 Touring

Немецкая машиностроительная премиальная компания Audi официально представила лимитированное издание кроссовера Audi Q2 с названием Touring. За новинку в РФ

Audi вывела на тест-драйв мощнейший гибридный кроссовер
Audi вывела на тест-драйв мощнейший гибридный кроссовер

Немецкая премиальная компания Audi вывела на тест-драйв спортивный вариант кроссовера Audi Q8. Новинка попала в объективы фотошпионов и снимки обнародованы

Кроссовер Audi Q8 был замечен на тестах в Финляндии
Кроссовер Audi Q8 был замечен на тестах в Финляндии

Компания Audi готовится к началу серийного производства кроссовера Q8. Автомобиль был замечен на тестовых испытаниях в Финляндии.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости