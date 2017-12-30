Новый кроссовер Audi Q8 снова попал на видео

Ранее сообщалось, что купеобразный кроссовер Audi Q8 представили как концепт в начале текущего года. Он дебютировал на автосалоне в Детройте.
Новый кроссовер Audi Q8 снова попал на видеоСегодня, 06:00
Немецкая машиностроительная премиальная компания Audi официально представила лимитированное издание кроссовера Audi Q2 с названием Touring. За новинку в РФ
Немецкая премиальная компания Audi вывела на тест-драйв спортивный вариант кроссовера Audi Q8. Новинка попала в объективы фотошпионов и снимки обнародованы
Компания Audi готовится к началу серийного производства кроссовера Q8. Автомобиль был замечен на тестовых испытаниях в Финляндии.