Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | BMW может начать производство в Подмосковье на особых условиях

BMW может начать производство в Подмосковье на особых условиях

Вчера, 15:52
Немецкий автомобильный концерн BMW Group рассматривает возможность локализации производства в Московской области на особых условиях. Об этом во время общения с журналистами сообщил Андрей Воробьёв, губернатор Московской области.

BMW может начать производство в Подмосковье на особых условиях

 

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области, во время общения с журналистами ТАСС рассказал о возможной локализации производства компании BMW на территории Подмосковья. Губернатор отметил, что администрация региона будет «рада видеть BMW», а компании предложены особые условия работы и налогообложения. На данный момент пакет предложений властей направлен на рассмотрение руководству баварской компании.

Кроме того, губернатор Подмосковья отметил, что на данный момент аналогичное предложение было направлено японской компании Subaru. На данный момент Subaru также взвешивает предложения и целесообразность старта производства в России.

Господин Воробьёв уверен, что в 2018 году экономика региона будет развиваться прежде всего за счёт отрасли автопроизводства, аграрно-промышленного комплекса, фармацевтики, химического производства и электроники. Наряду с этим губернатор признался, что основная роль всё же будет отдана торговле.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Воробьёв отметил, что Подмосковье весьма заинтересовано в сотрудничестве со Швецией
Воробьёв отметил, что Подмосковье весьма заинтересовано в сотрудничестве со Швецией

Андрей Воробьёв, глава Московской области, отметил, что Подмосковье весьма заинтересовано в сотрудничестве со Швецией. На встрече со шведскими бизнесменами и

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье начинает набирать персонал
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье начинает набирать персонал

На новом заводе Mercedes-Benz, который будет построен в подмосковном индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе будет создано 1 500 новых рабочих

Подмосковный завод Mercedes-Benz выпустит первые автомобили через 1,5 года
Подмосковный завод Mercedes-Benz выпустит первые автомобили через 1,5 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время общения с журналистами рассказал, что новый российский завод компании Mercedes-Benz, который

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости