BMW может начать производство в Подмосковье на особых условиях

Немецкий автомобильный концерн BMW Group рассматривает возможность локализации производства в Московской области на особых условиях. Об этом во время общения с журналистами сообщил Андрей Воробьёв, губернатор Московской области.

Васисуалий Мурчалов

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области, во время общения с журналистами ТАСС рассказал о возможной локализации производства компании BMW на территории Подмосковья. Губернатор отметил, что администрация региона будет «рада видеть BMW», а компании предложены особые условия работы и налогообложения. На данный момент пакет предложений властей направлен на рассмотрение руководству баварской компании.Кроме того, губернатор Подмосковья отметил, что на данный момент аналогичное предложение было направлено японской компании Subaru. На данный момент Subaru также взвешивает предложения и целесообразность старта производства в России.Господин Воробьёв уверен, что в 2018 году экономика региона будет развиваться прежде всего за счёт отрасли автопроизводства, аграрно-промышленного комплекса, фармацевтики, химического производства и электроники. Наряду с этим губернатор признался, что основная роль всё же будет отдана торговле.