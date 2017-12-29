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| | Озвучены сроки появления нового Hyundai H-1 в России

Озвучены сроки появления нового Hyundai H-1 в России

Сегодня, 13:41
Южнокорейские машиностроители начнут продажи обновленного фургона Hyundai H-1 в России во втором квартале грядущего года. Ранее эта модель была рассекречена после рестайлинга для внутреннего и других рынков, где она продается под названием Hyundai Grand Starex.

 

Озвучены сроки появления нового Hyundai H-1 в России

 

Для обновленного фургона Hyundai H-1 в России предусмотрены иные решетка радиатора, бамперы, головная оптика и фонари на корме. Также в автомобиле усовершенствована шумоизоляция. Кроме того, разработчики анонсировали для России девятиместный Hyundai H-1 Urban с другой фронтальной панелью, иными вентиляционными дефлекторами и блоком управления климатической установкой. Машина получила мультимедийный комплекс с планшетным тачскрином диагональю 8 дюймов. В Южной Корее фургон Hyundai H-1 продается еще и в 12-местной версии, а также в грузопассажирском варианте, который вмещает 3-5 человек.
 
Силовая линейка обновленного Hyundai H-1 не изменилась: для машины предусмотрена дизельная 2,5-литровая установка тягой 140 л.с., а также агрегат LPi объемом 2,4 литра, работающий на газе. Его производительность составляет 159 л.с. Hyundai H-1 продается с задним и полным приводом.
 
Актуальная версия фургона Hyundai H-1 в России доступна с дизельными 2,5 CRDi WGT и 2.5 CRDi VGT. Их производительность составляет 116 и 170 лошадиных сил. Стоимость машины составляет в РФ от 1 969 000 рублей.

Иван Головин
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