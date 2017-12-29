Власти Китая запретили производство 553 моделей автомобилей

Уже с 1 января нынешнего года власти КНР планируют запретить на территории страны производство 553 моделей автомобилей мировых производителей. Отмечается, что попавшие под запрет модели имеют высокий расход топлива и не соответствуют экологическим нормам Поднебесной.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным американского автомобильного издания motor1, власти Китая с 1 января 2018 года вводят запрет на производство автомобилей, которые имеют высокий расход топлива и не соответствуют новым нормам количества вредных выбросов. Список запрещённых автомобилей пока не озвучивается, но известно, что в него вошли модели от Chevrolet, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi и BMW.Цуй Дуншу, руководитель Китайской ассоциации пассажирского транспорта, заверил, что запрещенные 553 модели автомобилей составляют лишь небольшую долю от ассортимента автомобилей, производимых на территории Поднебесной. Также эксперт подчеркнул, что в дальнейшем список запрещенных автомобилей будет расти.«Подобные документы будут часто встречаться в будущем, что является правильным шагом в сторону сокращения потребления топлива. Кроме того, это важный шаг для популяризации экологически чистого транспорта», – заявил господин Дуншу.Ожидается, что к 2030 году 40% от продаж автомобилей в Китае будут составлять электрокары и плагин-гибридные автомобили.