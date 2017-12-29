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| | В интернет попало видео с краш-тестов универсала LADA Vesta SW Cross

В интернет попало видео с краш-тестов универсала LADA Vesta SW Cross

Вчера, 20:00
В интернете выложили первое видео с краш-теста универсала LADA Vesta SW Cross. Видеоролик опубликован одним из специализированных порталов с заводских тест-драйвов.

В интернет попало видео с краш-тестов универсала LADA Vesta SW Cross

 

Тестовым экземпляром выступила топовая модификация LADA Vesta SW Cross с четырьмя защитными подушками. В боковую часть универсала прии скорости 50 км/ч врезалась тележка-снаряд массой 950 кг. Этто все было сделано согласно нормативам Euro NCAP до 2016 года. Начиная с прошлого года вес тарана достигает 1300 кг.

Согласно с итогами краш-теста LADA Vesta SW Cross показала хорошие результаты, которые удовлетворили представителей «АвтоВАЗ». Эйрбэг раскрылся нормально, защитив голову и не дав ей удариться об стекло. Следы от столкновения остались на тележке, большую часть которого принял себя порог авто. Стекло задней двери не разбито, аккумулятор сохранил целостность, а утечки горючего не случилось.
Дмитрий Павличко
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