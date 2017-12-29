В интернет попало видео с краш-тестов универсала LADA Vesta SW Cross

Тестовым экземпляром выступила топовая модификация LADA Vesta SW Cross с четырьмя защитными подушками. В боковую часть универсала прии скорости 50 км/ч врезалась тележка-снаряд массой 950 кг. Этто все было сделано согласно нормативам Euro NCAP до 2016 года. Начиная с прошлого года вес тарана достигает 1300 кг.
В интернет попало видео с краш-тестов универсала LADA Vesta SW CrossВчера, 20:00
Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» обнародовала в своем официальном профиле в социальной сети «ВКонтакте» видео с автомобилей LADA Vesta SW Cross
Сегодня, 6 сентября, российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» рассказал представителям СМИ, в каких цветовых решениях будут доступны универсал LADA Vesta SW и
В Тольятти прошел тест-драйв обновленной модели Lada Vesta Cross. Фотошпионы сделали снимки нового авто и выложили в сеть, однако большая часть кузова