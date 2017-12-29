Ford выпустит новый кроссовер Figo Cross

Инженеры американской машиностроительной компании Ford заняты подготовкой к выходу на рынок очередной новинки. По словам обозревателей портала CerWale, ей станет кросс-модификация модели Ford Figo, который может получить приставку Cross.

Дмитрий Павличко

Такими же доработками снабдили и небольшую модель Ford Ka для бразильского авторынка. При рассмотрении фото становится понятно, что это будет немного приподнятая и обрамленная молдингом версия хэтчбэка для рынка Индии. Помимо того, ожидается внедрение в авто новой радиаторной решетки, пересмотренных бамперов и рейлингов на верху. Изменения затронут и технические параметры. Под капот новинка получит 1,2-литровый агрегат с отдачей 95 лошадиных сил. Он работает в паре с 5-скоростной МКПП. Салон получит переднюю панель с тачскрином мультимедийного центра.Невзирая на известное наименование «кроссовер», вряд ли такую модель стоит считать таковой в других странах, кроме Бразилии и Индии.