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| | BMW подготовила лимитированные M3 и M4 для Японии

BMW подготовила лимитированные M3 и M4 для Японии

Сегодня, 11:36
Японское подразделение компании BMW сообщает, что уже в феврале 2018 года на автомобильном рынке Японии дебютируют особые BMW M3 и BMW M4 в специальных версиях Heat Edition и Shadow Edition. Отмечается, что в общей сложности японским клиентам будут доступны всего 30 автомобилей.

BMW подготовила лимитированные M3 и M4 для Японии

 

Согласно данным японских изданий, компания BMW в феврале нынешнего года представит 15 моделей BMW M3 и 15 моделей BMW M4 в специальной версии Heat Edition. Оба автомобиля базируются на знакомой версии Competition Package, что подразумевает наличие под капотом 450-сильного бензинового мотора.

Новые BMW M3 и BMW M4 в версиях Heat Edition окрашены в особый колер кузова Tanzanite Blue Metallic и поставлены на кованые алюминиевые диски колёс с чёрной глянцевой отделкой. Также лимитированные модели получают карбоновые корпуса боковых зеркал, а также углеволоконный аэродинамический обвес, который включает в себя передний сплиттер, боковые юбки и задний диффузор.

BMW подготовила лимитированные M3 и M4 для Японии

 

BMW подготовила лимитированные M3 и M4 для Японии

 

BMW подготовила лимитированные M3 и M4 для Японии

 

Стоит отметить, что все эти дополнения доступны в пакете M Performance, поэтому клиенты смогут заказать модель, идентичную Heat Edition. Что касается версии Shadow Edition, то она доступна для моделей 3-Series и 4-Series без приставки M.
Васисуалий Мурчалов
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