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| | Доля автомобилей SUV-сегмента в России повысилась

Доля автомобилей SUV-сегмента в России повысилась

Вчера, 19:49
Доля кроссоверов и внедорожников в совокупном объеме продаж Ford в течение последних 5 лет возросла в 8 раз. Еще в 2012 году доля кроссоверов в реализации Ford достигала только 6%.

Доля автомобилей SUV-сегмента в России повысилась

 

Согласно обнародованному отчету об итогах уходящего года, рыночная доля SUV-сегмента составила больше 48%. Как сообщают представители российского подразделения Ford, такой успех вполне естественен, ибо в России довольно популярны машины этого класса. Помимо того, компания соблюдала специально созданный план по развитию марки в РФ, каждый раз увеличивая модельную линейку в стране и старалась подобрать цены под любого клиента.

Невзирая на это, общее возрастание популярности сегмента SUV в РФ немного меньше, и за последние годы рост наблюдается на уровне 40%. Благодаря этому Ford получила хорошее преимущество. В правлении Ford в дальнейшем намерены развивать свою продукцию в РФ, так как накопили приличный опыт разработки машин с полным приводом и внедорожников.
Дмитрий Павличко
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