Шесть автопроизводителей поменяли цены в России во второй половине декабря

На протяжении 16-29 декабря нынешнего года шесть машиностроительных компаний, представленных в России, изменили цены на свои модели. Об этом сообщили сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

Дмитрий Павличко

Отмечается, что несколько компаний уменьшили стоимость собственных авто, остальные же повысили цены. Китайский бренд Haval увеличил стоимость Haval H2 на 6,8-7,6%. Японская Toyota повысила ценник на Toyota RAV4 в версиях Exclusive, Style и Prestige на 0,3-0,4%.Немецкий концерн Volkswagen вывела на рынок универсал Volkswagen Passat Variant в модификации Trendline стоимостью в 1 919 000 рублей и завершила продажи версий с мотором объемом 1,4 л. В итоге начальная цена авто возросла на 7,9%.Поднебесная Geely сократила стоимость кроссовера Geely Emgrand X7 на 2,1-3,6% кроме версии с 2,4-литровым агрегатом. BMW снова начала продажи BMW 6 Series по цене от 4 750 000 до 5 450 000 рублей. Минимальная стоимость на эту модель упала на 1,6%.