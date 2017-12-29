Шесть автопроизводителей поменяли цены в России во второй половине декабря

Отмечается, что несколько компаний уменьшили стоимость собственных авто, остальные же повысили цены. Китайский бренд Haval увеличил стоимость Haval H2 на 6,8-7,6%. Японская Toyota повысила ценник на Toyota RAV4 в версиях Exclusive, Style и Prestige на 0,3-0,4%.
Немецкий концерн Volkswagen вывела на рынок универсал Volkswagen Passat Variant в модификации Trendline стоимостью в 1 919 000 рублей и завершила продажи версий с мотором объемом 1,4 л. В итоге начальная цена авто возросла на 7,9%.
Поднебесная Geely сократила стоимость кроссовера Geely Emgrand X7 на 2,1-3,6% кроме версии с 2,4-литровым агрегатом. BMW снова начала продажи BMW 6 Series по цене от 4 750 000 до 5 450 000 рублей. Минимальная стоимость на эту модель упала на 1,6%.