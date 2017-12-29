Компания Great Wall откроет производственную площадку в России в 2018 году. Пуско-наладочные работы начнутся на предприятии в сентябре, а выпуск автомобилей на заводе стартует ближе к концу года. Данная информация озвучена официальными лицами китайского машиностроительного гиганта.

Строительство производственной площадки компании Great Wall началось в Тульской области еще в 2015 году. Предприятие полного цикла сможет выпускать 150 000 машин ежегодно. За счет завода в регионе появится 2 500 рабочих мест. Китайцы вложили в проект в России порядка полумиллиарда долларов. Строительство производственной площадки компании Great Wall началось в Тульской области еще в 2015 году. Предприятие полного цикла сможет выпускать 150 000 машин ежегодно. За счет завода в регионе появится 2 500 рабочих мест. Китайцы вложили в проект в России порядка полумиллиарда долларов.





Представители компании Great Wall подчеркнули, что на производственной площадке в России уже почти достроены корпусы. Покрасочные и сварочные цехи уже готовы. Когда откроется железнодорожная ветка, начнется техническое оснащение предприятия.

Инвестиционным проектом занимается организация "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", контролируемая компанией Great Wall. Площадь китайского предприятия в России составит 2,16 миллиона квадратных метров. Оно будет состоять из штамповочного, сварочного, сборочного и окрасочного цехов. Изначально завод будет работать с уровнем локализации до 30%, но через пять лет после запуска площадки эта цифра вырастет до 50%.

Иван Головин