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| | Great Wall откроет производственную площадку в России в 2018 году

Great Wall откроет производственную площадку в России в 2018 году

Вчера, 15:01
Компания Great Wall откроет производственную площадку в России в 2018 году. Пуско-наладочные работы начнутся на предприятии в сентябре, а выпуск автомобилей на заводе стартует ближе к концу года. Данная информация озвучена официальными лицами китайского машиностроительного гиганта.
 

Great Wall откроет производственную площадку в России в 2018 году

 

Строительство производственной площадки компании Great Wall началось в Тульской области еще в 2015 году. Предприятие полного цикла сможет выпускать 150 000 машин ежегодно. За счет завода в регионе появится 2 500 рабочих мест. Китайцы вложили в проект в России порядка полумиллиарда долларов.

Представители компании Great Wall подчеркнули, что на производственной площадке в России уже почти достроены корпусы. Покрасочные и сварочные цехи уже готовы. Когда откроется железнодорожная ветка, начнется техническое оснащение предприятия.
 
 
Инвестиционным проектом занимается организация "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", контролируемая компанией Great Wall. Площадь китайского предприятия в России составит 2,16 миллиона квадратных метров. Оно будет состоять из штамповочного, сварочного, сборочного и окрасочного цехов. Изначально завод будет работать с уровнем локализации до 30%, но через пять лет после запуска площадки эта цифра вырастет до 50%.

Иван Головин
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