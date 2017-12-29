Great Wall откроет производственную площадку в России в 2018 году

Строительство производственной площадки компании Great Wall началось в Тульской области еще в 2015 году. Предприятие полного цикла сможет выпускать 150 000 машин ежегодно. За счет завода в регионе появится 2 500 рабочих мест. Китайцы вложили в проект в России порядка полумиллиарда долларов.
Great Wall откроет производственную площадку в России в 2018 годуВчера, 15:01
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на пресс-конференции в Пекине сообщил, что первый автомобиль китайской автомобилестроительной компании Great
Китайская автомобилестроительная компания Great Wall объявила о том, что продажи собственной продукции на территории России приостановлены. При этом отмечается
Офсайт китайского автопроизводителя «Great Wall» сообщает, что в России прекращены продажи кроссовера «М2», который здесь реализовывался с 2013 года.