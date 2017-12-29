Volkswagen запатентовал товарные названия ID Cruiser и ID Freeler

Журналисты американского автомобильного портала motor1 сообщают, что компания Volkswagen запатентовала новые товарные названия ID Cruiser и ID Freeler. Информация о моделях пока нет, но эксперты уверены, что данные имена зарезервированы для концептов.

Согласно данным американских СМИ, компания Volkswagen зарезервировала право на названия Volkswagen ID Cruiser и ID Freeler. К сожалению, более подробной информации о данных автомобилях нет, но эксперты уверены, что такие имена получат два будущих концепта бренда, которые станут электрокарами.Доктор Фрэнк Уэлш, директор по развитию Volkswagen, в сентябре нынешнего года сообщил, что компания готовит концепт полностью электрического седана, который будет представлен публично в рамках международного автосалона в Женеве в марте 2018 года. Не исключено, что новинка, которая станет прототипом для будущего электрического Phaeton, получит одно из этих названий.

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Кроме того, Volkswagen планирует сделать упор на сегмент SUV – помимо уже представленного концепта ID Cross бренд может презентовать более утилитарный рамный внедорожник. Не исключено, что концепт модели получит название ID Cruiser. Напомним, что до 2025 года Volkswagen выпустит 15 новых электрокаров.