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| | Lifan готовит к выпуску в РФ новую модель

Lifan готовит к выпуску в РФ новую модель

Вчера, 16:27
В руководстве китайской машиностроительной компании Lifan рассматривается возможность выпуска в России нового 7-местного минивэна Lifan Xuanlang. В настоящее время решение о выходе новинки не принято.

Lifan готовит к выпуску в РФ новую модель

 

Следует сказать, что продажи нового Lifan Xuanlang начались в Китае еще весной текущего года. Первоначально считалось, что такую модель привезут в РФ с названием Lifan M7, но до последнего времени решение не принимали. Как сообщают представители автопроизводителя, потенциал отечественного рынка только исследуется специалистами, и потому выход модели не произойдет в ближайшее время.

Lifan M7 продается только в КНР, где она имеет хорошую востребованность, но российские продажи данной модели могут быть ничтожно малыми. В итоге производство российской версии минивэна может быть нерентабельным для Lifan. Так как для появления модели на рынок РФ модель должна соответствовать многим нормативам, но модель может появиться не в 2018 году, а значительно позже.
Дмитрий Павличко
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