Дату премьеры нового Volkswagen Touareg озвучили официально

Немецкая компания Volkswagen озвучила дату премьеры нового полноразмерного внедорожника Volkswagen Touareg, который, по словам разработчиков, дебютирует весной 2018 года. Эксперты уверены, что модель будет представлена в апреле в рамках международного автосалона в Детройте.

Представители Volkswagen заявили, что новый Volkswagen Touareg «был переработан вплоть до каждого светодиода», а недавние шпионские фото модели без камуфляжа подтверждают слова немцев. В целом новый внедорожник получит более плавные и современные формы, а также увеличится в размерах.Новый Volkswagen Touareg построен на базе модульной платформы MLB Evo, которая также легла в основу Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Новинка получит широкую гамму двигателей, но эксперты ожидают, что самыми популярными у клиентов моторами станут 2,0-литровый бензиновый и 3,0-литровый дизельный агрегаты.

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Ожидается, что салон нового Volkswagen Touareg станет намного просторнее, а его отделка выйдет на уровень премиальной, ничем не уступая новому седан Volkswagen Arteon. Не исключено, что несколько позже будет представлена «заряженная» версия с приставкой R. Сборка нового Volkswagen Touareg будет налажено на заводе Volkswagen в Братиславе, Словакия.