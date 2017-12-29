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| | Дату премьеры нового Volkswagen Touareg озвучили официально

Дату премьеры нового Volkswagen Touareg озвучили официально

Сегодня, 09:21
Немецкая компания Volkswagen озвучила дату премьеры нового полноразмерного внедорожника Volkswagen Touareg, который, по словам разработчиков, дебютирует весной 2018 года. Эксперты уверены, что модель будет представлена в апреле в рамках международного автосалона в Детройте.

Дату премьеры нового Volkswagen Touareg озвучили официально

 

Представители Volkswagen заявили, что новый Volkswagen Touareg «был переработан вплоть до каждого светодиода», а недавние шпионские фото модели без камуфляжа подтверждают слова немцев. В целом новый внедорожник получит более плавные и современные формы, а также увеличится в размерах.

Новый Volkswagen Touareg построен на базе модульной платформы MLB Evo, которая также легла в основу Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Новинка получит широкую гамму двигателей, но эксперты ожидают, что самыми популярными у клиентов моторами станут 2,0-литровый бензиновый и 3,0-литровый дизельный агрегаты.

Дату премьеры нового Volkswagen Touareg озвучили официально

 

Ожидается, что салон нового Volkswagen Touareg станет намного просторнее, а его отделка выйдет на уровень премиальной, ничем не уступая новому седан Volkswagen Arteon. Не исключено, что несколько позже будет представлена «заряженная» версия с приставкой R. Сборка нового Volkswagen Touareg будет налажено на заводе Volkswagen в Братиславе, Словакия.
Васисуалий Мурчалов
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