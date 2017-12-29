«АвтоВАЗ» готовит к выпуску новые модели LADA: Vesta R и Vesta S-Line

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовит к выпуску две новые модели: LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line. Об этом свидетельствует документ о регистрации автомобилей на официальном сайте Роспатента.

В базе Роспатента появились логотипы новинок, однако «АвтоВАЗ» пока не раскрывает никаких подробностей касательно новых LADA Vesta. Специалисты уверены, что приставки «R» и «S» получают спортивные версии авто.Ожидается, что LADA Vesta R будет модификацией актуальной версии, которую оснастят более мощной силовой установкой, доработанной тормозной системой, а также улучшенной спортивной подвеской. LADA Vesta S-Line получит более спортивный внешний вид, аэродинамический обвес, а также диски из легкосплавных металлов и низкопрофильную резину.

Стоит напомнить, что «АвтоВАЗ» находится на стадии испытаний нового седана Vesta Sport, который оснащен 1,8 литровым двигателем мощностью 149 «лошадей».