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| | Новый хэтчбэк BMW 1 Series засняли на зимних тестах

Новый хэтчбэк BMW 1 Series засняли на зимних тестах

Вчера, 22:00
Инженеры баварской машиностроительной компании BMW вывели на заключительный тест-драйв новый небольшой хэтчбэк BMW 1 Series. В ходе зимних тестов фотошпионы засняли полностью серийный вариант BMW 1 Series, скрытый под камуфляжем.

Новый хэтчбэк BMW 1 Series засняли на зимних тестах

 

Невзирая на плотность камуфляжной пленки, специалистам удалось рассмотреть, что в передней половине авто появились новые фары, увеличенная радиаторная решетка и переработанные бампера. Профиль новинки немного подобен с кроссовером BMW X2.

Раньше обнародовали информацию о том, что новый хэтчбэк BMW 1 Series оборудовали полностью электронной панелью управления и внушительным тачскрином мультимедийного центра. Основным нововведением BMW 1 Series следует считать переход на архитектуру с передним приводом. Полный привод сохранится только у топовых версий. Хэтчбэк получил обширную моторную гамму из трех- и четырехцилиндровых агрегатов.
Дмитрий Павличко
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