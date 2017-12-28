Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

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Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

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| | С 1 января Росавтодор изменит номера федеральных трасс

С 1 января Росавтодор изменит номера федеральных трасс

Вчера, 19:00
В 2018 году Росавтодор поменяет номера федеральных автомобильных трасс. Представленные изменения начнут действовать, начиная с 1 января будущего года.

С 1 января Росавтодор изменит номера федеральных трасс

 

В сообщении пресс-центра ведомства указывается, что такие меры приняты согласно одобренному указу от 17 ноября 2010 года. В нем отмечают перечень магистралей, у которых сменится учетный номер. Как известно, букву «М» имеет обозначение дорога, соединяющая Москву и другие столицы. Теперь предыдущие названия утратят М-19 «Кола» и М-20 «Псков». Из-за нового распоряжения властей, они получат новые названия, а именно: Р-21 «Кола» и Р-21 Санкт-Петербург. Буква «Р» обозначает шоссе, соединяющие районные центры РФ. Они могут получить федеральное либо региональное значение.

До 31 декабря текущего года все автомагистрали можно именовать старыми названиями. С полным перечнем новшеств автолюбители смогут познакомиться на официальном сайте Росавтодора.
Дмитрий Павличко
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