Новый Mercedes-Benz A-Class получит две подвески и 11 двигателей

Представители немецкой машиностроительной компании Mercedes-Benz рассказали о некоторых технических параметрах нового хэтчбэка Mercedes-Benz A-Class, дебют которого ожидается на Женевском автосалоне в 2018 году. Об этом сообщают обозреватели одного из специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

Руководитель тестового подразделения небольших авто Mercedes-Bbenz Йохен Эк поделился информацией о том, что стандартные варианты исполнения хэтчбэка оснастят более простой подвеской. Также отмечается, что спортивные версии получат многорычажную подвеску. Помимо того, в моторной гамме представят пять бензиновых агрегатов, два бензиновых двигателя спортивных модификаций Mercedes-Benz A35 и Mercedes-Benz A45, и еще четыре варианта силовых установок, работающих на ДТ.Новый Mercedes-Benz A-Class может похвастаться более увеличенным пространством в салоне и улучшенной шумоизоляцией. Среди функций небольшого хэтчбэка стоит выделить электронную панель управления, сенсорное управление навигацией и мультимедийной установкой, а также множество ассистентов активной безопасности.