Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

Немецкая автомобилестроительная компания Porsche готовится представить свой первый электрокар Mission E. Производитель раскрыл ряд особенностей новинки.

На старте продаж Porsche Mission E будут предлагать с полным приводом и целой моторной линейкой электродвигателей. Клиентам предложат варианты с двумя или тремя электромоторами, общая мощность которых в различных комплектациях составит 410, 545 или 680 лошадиных сил.

Позднее производитель представит Porsche Mission E с задним приводом и электрическими силовыми установками, которые будут генерировать 325 и 435 лошадиных сил.

Стоит отметить, что электрокар оснащен уникальной коробкой передач, а также самоблокирующимся дифференциалом. Полного заряда аккумулятора Mission E хватает на 500 км хода, а режим быстрой зарядки позволяет восполнить 80% батареи за 15 минут.