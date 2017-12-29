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| | Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

Сегодня, 07:00
Немецкая автомобилестроительная компания Porsche готовится представить свой первый электрокар Mission E. Производитель раскрыл ряд особенностей новинки.

Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

 

На старте продаж Porsche Mission E будут предлагать с полным приводом и целой моторной линейкой электродвигателей. Клиентам предложат варианты с двумя или тремя электромоторами, общая мощность которых в различных комплектациях составит 410, 545 или 680 лошадиных сил.

Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

 

Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

 

Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

 

Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

 

Позднее производитель представит Porsche Mission E с задним приводом и электрическими силовыми установками, которые будут генерировать 325 и 435 лошадиных сил.

Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

 

Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

 

Раскрыты особенности первого электрокара Porsche Mission E

 

Стоит отметить, что электрокар оснащен уникальной коробкой передач, а также самоблокирующимся дифференциалом. Полного заряда аккумулятора Mission E хватает на 500 км хода, а режим быстрой зарядки позволяет восполнить 80% батареи за 15 минут.
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