На CES-2018 дебютирует китайский конкурент ситикара Renault Twizy

В начале следующего года в Лас-Вегасе состоится выставка потребительской электроники CES-2018. На этом мероприятии будет представлен автомобиль U-bike, являющийся детищем китайской компании Beijing LinkData Technologies. Этот автомобиль похож на ситикар Renault Twizy, и ожидается, что он станет конкурентом французской машины.

На данный момент известно, что конкурент Renault Twizy, дебют которого ожидается на CES-2018, получит "интеллектуальную функцию энергоснабжения". Пояснений по этому поводу создатели новинки не озвучили.

Есть данные, что U-bike является электрокаром шириной 920 миллиметров. Весит автомобиль 180 килограммов. О производительности силовой установки машины ничего не говорится, но, по предварительной информации, она имеет запас хода в 100 километров, и получает энергию от батарей фирмы Panasonic.

Ситикар Renault Twizy при габаритах 2320х1190х1460 миллиметров имеет вес 450 килограммов. Базовая версия машины имеет электродвигатель тягой 5 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке в 45 километров в час. Также существует 17-сильная модификация ситикара, которая может разгоняться до 80 км/ч. Запас хода такой версии Renault Twizy составляет 100 километров.

Иван Головин