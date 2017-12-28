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| | Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения представят в 2019-2020 годах

Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения представят в 2019-2020 годах

Вчера, 18:44
Шведские машиностроители продолжают трудиться над хэтчбеком Volvo V40 третьего поколения. Накануне о модели рассказал Хенрик Грин, старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo. По его словам, презентации автомобиля стоит ожидать в 2019-2020 годах. Кроме того, топ-менеджер сообщил, что новый Volvo V40 получит как ДВС, так и полноценную электрическую силовую установку.
 

Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения представят в 2019-2020 годах

 

Внешняя составляющая хэтчбека Volvo V40 третьего поколения будет напоминать концептуальный Volvo 40.2, дебютировавший в прошлом году. Автомобиль построят на модульной архитектуре CMA, которая уже проверена другими моделями шведского производителя.
 
Недавно руководство марки Volvo сообщило, что она в ближайшее десятилетие полностью откажется от традиционных силовых установок в своей продукции. Что касается нового Volvo V40, то он получит бензиновые T3, T4 и T5, а также дизельные D3 и D4. Для электрокара Volvo V40 будут доступны аккумуляторные батареи различной емкости.

 

Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения представят в 2019-2020 годах

 

Подробности о хэтчбеке Volvo V40 третьего поколения пока не озвучиваются. Известно лишь, что электрическая версия автомобиля получит 400-километровый запас хода в базовом исполнении. Сколько смогут проехать топовые модификации электрокара Volvo V40, не сообщается.

Иван Головин
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