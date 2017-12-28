Кроссовер Mazda CX-9 в 2018 году начнут выпускать во Владивостоке

Кроссовер Mazda CX-9 в 2018 году начнут выпускать во ВладивостокеВчера, 18:03
Японские машиностроители официально представили новый семиместный кроссовер Mazda CX-8. На внутреннем рынке автомобиль появится ближе к зиме нынешнего года.
Представители американского офиса японского бренда Mazda озвучили стоимость нового кроссовера Mazda CX-9 2018 модельного года для автомобильного рынка
В сеть «просочились» документы, которые представляют собой одобрение типа транспортного средства, выданное кроссоверу Mazda CX-5. Ожидается, что на