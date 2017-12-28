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| | Кроссовер Mazda CX-9 в 2018 году начнут выпускать во Владивостоке

Кроссовер Mazda CX-9 в 2018 году начнут выпускать во Владивостоке

Вчера, 18:03
В России ОТТС получил кроссовер Mazda CX-9. На это указывают данные из базы Росстандарта. В документе говорится, что вседорожник встанет на конвейер в России. За данный проект возьмется СП Mazda-Sollers, которое организует сборку автомобиля во Владивостоке.

 

Кроссовер Mazda CX-9 в 2018 году начнут выпускать во Владивостоке

 
Российский потребитель познакомился с кроссовером Mazda CX-9 в октябре нынешнего года. На рынке страны автомобиль доступен с 2,5-литровой силовой установкой, производительность которой составляет 231 л.с. Агрегат взаимодействует с шестидиапазонной АКПП, передающей крутящий момент на обе оси. Сейчас российским клиентам предлагают вседорожники Mazda CX-9 японской сборки.
 
ОТТС для кроссовера Mazda CX-9 в России вступит в силу 19 февраля 2018 года. В базе Росстандарта, в разделе "Сборочные заводы и их адреса" указан производственный объект в Приморском крае.

 

Кроссовер Mazda CX-9 в 2018 году начнут выпускать во Владивостоке

 

Кроссовер Mazda CX-9 станет третьим автомобилем в линейке японского производителя, для которого в России организуют крупноузловую сборку. Напомним, во Владивостоке на конвейере сейчас собираются Mazda CX-5 и Mazda6.

Иван Головин
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