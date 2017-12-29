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| | Уникальный автомобиль Tucker 48 с тремя фарами оценили в $1,5 млн

Уникальный автомобиль Tucker 48 с тремя фарами оценили в $1,5 млн

Сегодня, 09:00
Аукционный дом RM Sotheby’s выставит на торги уникальный автомобиль Tucker 48 с тремя передними фарами, который в своё время принадлежал автопромышленнику Престону Такеру и миллиардеру Уинтропу Рокфеллеру. Отмечается, что за модель планируют выручить 1 500 000 долларов, что эквивалентно 87 000 000 рублей.

Уникальный автомобиль Tucker 48 с тремя фарами оценили в $1,5 млн

 

Представители аукционного дома сообщили, что предложенный для покупки автомобиль Tucker 48 примечателен не только лимитированным до 51 единицы тиражом, но и славной историей. Модель, которая имеет заводской номер шасси 1029, в своё время была создана для инженера и промышленника Престона Такера, который также являлся главной компании Preston Corporation. Спустя семь лет владелец продал модель бизнесмену Уинтропу Рокфеллеру.

Раритетный Tucker 48 оснащается инновационными для своих времен опциями – дисковые тормоза расположены на каждом колесе модели, а в задней части кузова установлен агрегат с непосредственным впрыском топлива. Передняя фара, расположенная по центру фасции, поворачивается вместе с колесами.

Уникальный автомобиль Tucker 48 с тремя фарами оценили в $1,5 млн

 

Уникальный автомобиль Tucker 48 с тремя фарами оценили в $1,5 млн

 

Уникальный автомобиль Tucker 48 с тремя фарами оценили в $1,5 млн

 

К сожалению, компания Tucker Corporation за всю свою историю выпустила только Tucker 48, после чего в 1951 году бренд обанкротился. За уникальный лот планируют выручить 1 500 000 долларов.
Васисуалий Мурчалов
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