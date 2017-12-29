Уникальный автомобиль Tucker 48 с тремя фарами оценили в $1,5 млн

Представители аукционного дома сообщили, что предложенный для покупки автомобиль Tucker 48 примечателен не только лимитированным до 51 единицы тиражом, но и славной историей. Модель, которая имеет заводской номер шасси 1029, в своё время была создана для инженера и промышленника Престона Такера, который также являлся главной компании Preston Corporation. Спустя семь лет владелец продал модель бизнесмену Уинтропу Рокфеллеру.
Раритетный Tucker 48 оснащается инновационными для своих времен опциями – дисковые тормоза расположены на каждом колесе модели, а в задней части кузова установлен агрегат с непосредственным впрыском топлива. Передняя фара, расположенная по центру фасции, поворачивается вместе с колесами.
К сожалению, компания Tucker Corporation за всю свою историю выпустила только Tucker 48, после чего в 1951 году бренд обанкротился. За уникальный лот планируют выручить 1 500 000 долларов.