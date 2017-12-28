УАЗ «Пикап» стал лидером своего сегмента в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщают, что по итогам продаж ноября нынешнего года российский пикап УАЗ «Пикап» стал самым популярным автомобилем в своём сегменте, реализовавшись 624 раза. Примечательно, что ульяновской модели удалось обогнать японские Toyota Hilux и Mitsubishi L200, который заняли вторую и третью строчки соответственно.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным аналитиков, в ноябре нынешнего года на российском автомобильном рынке было реализовано 624 пикапа УАЗ «Пикап», что сделало модель лидером своего сегмента. Ближайший конкурент, грузовик Toyota Hilux, расположился на втором месте рейтинга с результатом в 367 проданных автомобилей.Примечательно, что таким образом по итогам продаж за период с января по ноябрь нынешнего года реализация УАЗ «Пикап» составила 3 192 единицы, а свой выбор на пикапе Toyota Hilux за тот же период времени остановили 3 097 россиян. Что касается Mitsubishi L200, то в ноябре такой пикап сошёл с витрин дилерских центров РФ 297 раз, а за 11 месяцев реализация составила 1 411 единиц.Стоит отметить, что на автомобильном рынке Соединенных Штатов, который считаются родиной пикапов, самым популярным грузовиком остается Ford F-150, который успешно конкурирует с Chevrolet Silverado и GMC Sierra.