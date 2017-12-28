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| | Флагманский кроссовер Alfa Romeo получит 400-сильный гибридный мотор

Флагманский кроссовер Alfa Romeo получит 400-сильный гибридный мотор

Вчера, 20:34
Итальянский премиальный бренд Alfa Romeo, принадлежащий альянсу Fiat-Chrysler, готовится вывести на рынок новый флагманский кроссовер, который смог бы составить конкуренцию Audi Q5 и BMW X5. Британские издания сообщают, что полноразмерный SUV получит под капот 400-сильный гибридный мотор, но станет на 200 килограммов тяжелее существующего Stelvio.

Флагманский кроссовер Alfa Romeo получит 400-сильный гибридный мотор

 

Роберто Фидели, технический директор компании Alfa Romeo, во время общения с журналистами британского издания Auto Express поделился некоторыми подробностями о флагманском кроссовере бренда, который находится в разработке. Новинка будет базироваться на удлиненной платформе, знакомой по кроссоверу Stelvio и седану Giulia.

Под капотом модели расположится 2,0-литровый турбированный мотор с четырьмя цилиндрами, который в сочетании с 48-вольтовым электромотором образует «мягкую» гибридную систему. В зависимости от варианта исполнения мощность двигателя может составлять от 350 до 400 лошадиных сил.

По предварительным данным господина Фидели, новинка дебютирует на европейском рынке в 2020 году, где составит конкуренцию другим премиальным кроссоверам – Audi Q5 и BMW X5.

Флагманский кроссовер Alfa Romeo получит 400-сильный гибридный мотор

 

Флагманский кроссовер Alfa Romeo получит 400-сильный гибридный мотор

 

Примечательно, что итальянский «брат» Alfa Romeo, также принадлежащий FCA бренд Maserati, не спешит с выпуском второго кроссовера – компания столкнулась с резким спадом продаж и финансовыми проблемами.
Васисуалий Мурчалов
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