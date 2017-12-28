Volkswagen отзывает в России 26 тыс. седанов Polo и Skoda Rapid

Компания «Фольксваген груп Рус» сообщает о том, что уже в ближайшее время в России стартует отзывная кампания, которая затронет почти 26 000 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованных в 2017 году. Отмечается, что причиной отзыва стала ненадежная буксировочная проушина, которая шла в комплекте к автомобилю.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным представителей российского офиса компании Volkswagen Group, уже в ближайшее время на территории России стартует масштабная отзывная кампания, которая затронет 16 065 Volkswagen Polo в кузове седан, а также 9 973 автомобиля модели Skoda Rapid. Отзыву полежат машины, реализованные в 2017 году.Сообщается, что указанные автомобили имеют в комплектации буксировочную проушину, сварка которой не может гарантировать достаточного уровня прочности. При нагрузке во время движения элемент может сломаться, что потенциально чревато аварийной ситуацией.Владельцы проблемных Volkswagen Polo и Skoda Rapid будут уведомлены письменно или по телефону о необходимости посетить дилерский центр. Кроме того, ознакомиться с VIN-кодами проблемных автомобилей можно самостоятельно на портале Росстандарта. Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.