Volkswagen выпустит новые версии Tiguan Allspace и Atlas для США

Американское подразделение немецкой компании Volkswagen планирует выпустить новые версии кроссоверов Volkswagen Tiguan Allspace и Volkswagen Atlas. Ожидается, что американским клиентам уже в скором времени предложат более премиальные версии моделей в стильном кузове купе с двумя рядами сидений.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным зарубежного автомобильного издания Automotive News, разработчики из американского офиса Volkswagen планируют вывести на рынок Соединенных Штатов новые версии популярных кроссоверов Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan, последний из которых получил удар по репутации после «дизельного скандала».Источники сообщают, что полноразмерный семиместный кроссовер Volkswagen Atlas сохранит свои габаритные размеры, но лишится третьего ряда сидений и получит стильный кузов купе с покатой крышей. Такой шаг должен привлечь внимание более состоятельных клиентов.Семиместная версия кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace также лишится двух посадочных мест и получит измененную форму кузова. Хенрик Вобкен, руководитель североамериканского подразделения Volkswagen, официально подтвердил старт разработки таких моделей, но не уточнил срок дебюта автомобилей на рынке.