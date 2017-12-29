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| | Volkswagen выпустит новые версии Tiguan Allspace и Atlas для США

Volkswagen выпустит новые версии Tiguan Allspace и Atlas для США

Сегодня, 00:00
Американское подразделение немецкой компании Volkswagen планирует выпустить новые версии кроссоверов Volkswagen Tiguan Allspace и Volkswagen Atlas. Ожидается, что американским клиентам уже в скором времени предложат более премиальные версии моделей в стильном кузове купе с двумя рядами сидений.

Volkswagen выпустит новые версии Tiguan Allspace и Atlas для США

 

Согласно данным зарубежного автомобильного издания Automotive News, разработчики из американского офиса Volkswagen планируют вывести на рынок Соединенных Штатов новые версии популярных кроссоверов Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan, последний из которых получил удар по репутации после «дизельного скандала».

Источники сообщают, что полноразмерный семиместный кроссовер Volkswagen Atlas сохранит свои габаритные размеры, но лишится третьего ряда сидений и получит стильный кузов купе с покатой крышей. Такой шаг должен привлечь внимание более состоятельных клиентов.

Семиместная версия кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace также лишится двух посадочных мест и получит измененную форму кузова. Хенрик Вобкен, руководитель североамериканского подразделения Volkswagen, официально подтвердил старт разработки таких моделей, но не уточнил срок дебюта автомобилей на рынке.
Васисуалий Мурчалов
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