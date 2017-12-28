Geely приобретает 8,2% акций AB Volvo за $3,3 млрд

Кристер Гарделл, совладелец компании Cevian Capital, во время общения с прессой заявил, что компания планирует продать свою долю в AB Volvo. Топ-менеджер отметил, что за время правления Cevian грузовое подразделение Volvo вышло на новый уровень и стало более современным и конкурентоспособным.
В свою очередь Ли Шуфу, председатель правления Geely, заявил, что автокомпания окажет поддержку совету директоров Volvo в дальнейшем развитии марки. Ли Дунхуэй, вице-президент Geely, выразил уверенность в том, что Volvo продолжит эволюционировать и ещё больше укрепится на мировом рынке.
Стоит напомнить, что ещё в 2010 году компания Geely стала владельцем подразделения Volvo Car, которое отвечает за легковые автомобили шведского бренда. Тогда сумма сделки составила 1,8 млрд долларов.