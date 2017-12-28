На тестах замечен новый кроссовер Mahindra на базе SsangYong Tivoli

На страницах индийских автомобильных изданий появились шпионские фото нового кроссовера от компании Mahindra, который выполнен на основе корейского внедорожника SsangYong Tivoli. Ожидается, что новинка дебютирует на рынке Индии уже в 2018 году.

Судя по свежим шпионским фото, компания Mahindra вывела на первые дорожные тесты новый кроссовер, который пока что носит заводской индекс S201 и не имеет товарного названия. Можно заметить, что новинка выполнена на основе корейского внедорожника SsangYong Tivoli. Инсайдеры сообщают, что индийский SUV дебютирует на домашнем рынке в 2018 году.Кроме того, по данным источников, индийским клиентам будет предложена как стандартная версия, так и модификация с удлиненной колёсной базой. Что касается внешности, то пока прототип ничем не отличается от Tivoli и является так называемым мулом.

Васисуалий Мурчалов

Что касается технических характеристик, то кроссовер от Mahindra, как ожидается, будет оснащаться исключительно дизельными моторами объёмом в 1,2, 1,5 и 1,6 литра. Более производительные моторы предназначены для удлиненного кроссовера. Конкурентами модели станут Hyundai Creta и Renault Captur.