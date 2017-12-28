Bentley Bentayga в 2018 году получит бензиновый мотор V8

На данный момент моторная линейка премиального кроссовера Bentley Bentayga включает в себя 6,0-литровый бензиновый W12, а также дизельный V8, оснащенный системой электрического наддува, но уже в 2018 году модель получит новые двигатели. Разработчики сообщили, что в июле следующего года дебютирует кроссовер с бензиновым V8 и новым плагин-гибридным мотором.

Согласно данным немецкого автомобильного издания Auto Motor und Sport, разработчики британского премиального бренда Bentley в июле 2018 года презентуют новую версию кроссовера Bentley Bentayga, оснащенную бензиновым мотором V8. Более детальной информации о новом моторе пока нет, однако эксперты уже имеют некоторые догадки.Ожидается, что под капотом новой версии Bentley Bentayga расположится 4,0-литровый битурбированный мотор V8, знакомый по другим моделям Volkswagen Group. На сегодняшний день такой мотор предложен в кроссовере Porsche Cayenne, где установка генерирует 650 лошадиных сил при 850 Нм крутящего момента. Bentley Bentayga, как и Porsche Cayenne, базируется на платформе MQB, поэтому проблем с интеграцией мотора возникнуть не должно.

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Кроме того, представители Bentley подтвердили, что плагин-гибридная версия Bentley Bentayga также находится в разработке. Вероятнее всего, под капотом модели расположится 2,9-литровый V6 и электрический мотор, которые суммарно смогут генерировать порядка 460 лошадиных сил.