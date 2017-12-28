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| | Составлен ТОП-5 достижений российского автопрома и авторынка в 2017 году

Составлен ТОП-5 достижений российского автопрома и авторынка в 2017 году

Сегодня, 08:18
В 2017 году российская автомобильная промышленность в различных сферах добилась множества выдающихся достижений, а продажи автомобилей на российском рынке вновь стали показывать положительную динамику. Журналисты портала «ВладТайм» составили ТОП-5 самых выдающихся событий и достижений российского автопрома и рынка в уходящем году.

Составлен ТОП-5 достижений российского автопрома и авторынка в 2017 году

 

На первом месте в рейтинге достижений российского автопрома расположилась премьера новых универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, которая состоялась 15 июля 2017 года в рамках ежегодного дня открытых дверей компании «АвтоВАЗ». Прежде всего стоит отметить, что на этот раз модель от LADA стала действительно красивой – универсалы получили узнаваемый «икс-стиль», а также утонченные линии кузова.

LADA Vesta SW Cross от стандартного исполнения модели отличается завышенным на 25 мм дорожным просветом, а также наличием пластикового внедорожного обвеса и расширителей колёсных арок. Интерьер универсалов в целом имеет много общего с салоном седана, но появились и приятные отличия – водителя порадует бокс-подлокотник, новая подсветка приборной панели, а также подлокотник для заднего ряда сидений. Моторная линейка новинок представлена 1,6- и 1,8-литровыми двигателями, мощность которых составляет 106 и 122 лошадиные силы соответственно.

Составлен ТОП-5 достижений российского автопрома и авторынка в 2017 году

 

На второй строчке ТОП-5 расположилась премьера нового коммерческого автомобиля УАЗ «Профи», который стал первым российским конкурентом для популярной «ГАЗели». Прежде всего новый УАЗ «Профи» от знакомого УАЗ «Карго» отличается грузоподъёмностью в 1 500 килограммов, что также является претензией в сторону «ГАЗели», имеющей аналогичный показатель. Базовая комплектация новинки с учётом государственных льгот обойдётся в 649 000 рублей и включает в себя подушку безопасности для водителя, системы ABS и EBD, электростеклоподъёмники и центральный замок.

Что касается технических характеристик, то новый УАЗ «Профи» приводится в движение безальтернативным бензиновым 2,7-литровым мотором, который способен генерировать 149 лошадиных сил при 235 Нм крутящего момента. Несколько позже линейка пополнится дизельными моторами, а также возможностью выбора полного привода.

Составлен ТОП-5 достижений российского автопрома и авторынка в 2017 году

 

В 2017 году продажи на автомобильном рынке России показали существенный рост, что достойно третьего места в ТОП-5. С января по ноябрь нынешнего года на российском рынке было реализовано примерно 1 430 000 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что сразу на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Справедливости ради стоит отметить, что пока не учитывались продажи декабря 2017 года, но они в целом не смогут повлиять на изменения тенденции в положительную сторону.

Лидером рынка по-прежнему остаётся отечественный бренд LADA, продажи которого за отчётный период составили 279 000 автомобилей. Вторая строчка с результатом в 168 700 единиц достается корейскому бренду KIA, а на третьем месте расположились автомобили от Hyundai (142 900 ед.). Нельзя не отметить, что за 11 месяцев 2017 года продажи автомобилей LADA в Евросоюзе составили 4 700 автомобилей, что на 30,7% больше, чем годом ранее.

Составлен ТОП-5 достижений российского автопрома и авторынка в 2017 году

 

На четвертом месте рейтинга расположились достижения в производстве автомобилей на территории России. С января по ноябрь 2017 года автомобильные заводы компаний Hyundai, Nissan и Toyota, расположенные в Санкт-Петербурге, суммарно выпустили 315 700 моделей, что сразу на 23% превышает результаты годичной давности. Примечательно, что за девять месяцев 2017 года заводы Северной столицы выпустили больше автомобилей, чем за весь 2016 год.

16 декабря 2017 года на заводе «LADA Ижевск» отметили знаменательное событие – с конвейера предприятия сошёл 5-миллионный автомобиль. Юбилейной моделью стал новый универсал LADA Vesta SW Cross, а в честь события были организованы специальное мероприятие и день открытых дверей. Напомним, что завод в Ижевске начал работу в далеком 1965 году.

Составлен ТОП-5 достижений российского автопрома и авторынка в 2017 году

 

Замыкает ТОП-5 самых выдающихся для российского автопрома событий 2017 года старт серийного производства нового вездехода «Русак-3918», который выпускает группа компаний «КОМ» в Набережных Челнах. Примечательно, что новинка адаптирована для движения по экстремальному бездорожью – снегу, камням и даже болотистой местности. Модель поставлена на гусеничные траки, но управление при этом осуществляется при помощи руля, а не рычагов. Под капотом модели скрывается 98-сильный мотор от LADA Granta, а коробка передачи и интерьер заимствованы и LADA 4X4. Первые модели доберутся до заказчиков уже до конца 2017 года.
Васисуалий Мурчалов
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