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| | Озвучен перечень новых опций для LADA Vesta 2018 года

Озвучен перечень новых опций для LADA Vesta 2018 года

Сегодня, 08:25
В конце нынешнего года линейка Vesta обзавелась рядом недоступных прежде опций. Недавно стало известно, что российская компания «АвтоВАЗ» планирует внедрить в автомобили LADA ещё несколько новых функций в обозримом будущем.

Озвучен перечень новых опций для LADA Vesta 2018 года

 

В первую очередь новый универсал LADA Vesta SW получит электропривод двери багажного отсека. Ожидается, что такая опция появится в автомобиле до конца 2018 года. Кроме того, в российских моделях обновится мультимедийный комплекс, который обзаведётся поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В компании также заявили о намерении оснастить автомобили подогревом руля и удалённым запуском мотора. Однако последняя функция станет доступна не ранее 2019 года, отметили инженеры ПАО «АвтоВАЗ». Вместе с тем совсем скоро модель Vesta наделят кнопкой зажигания двигателя.

Российская компания продолжает работать над приложением LADA Connect, предусматривающим дистанционное управление рядом опций в автомобиле. В частности, автовладелец может проверить показатели температуры в салоне, запаса топлива, заряда аккумулятора, удалённо открывать и закрывать центральный замок и многое другое. Приложение уже можно скачать в тестовом режиме в Play Market.
Яна Васильева
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