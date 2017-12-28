Озвучен перечень новых опций для LADA Vesta 2018 года

В конце нынешнего года линейка Vesta обзавелась рядом недоступных прежде опций. Недавно стало известно, что российская компания «АвтоВАЗ» планирует внедрить в автомобили LADA ещё несколько новых функций в обозримом будущем.

Яна Васильева

В первую очередь новый универсал LADA Vesta SW получит электропривод двери багажного отсека. Ожидается, что такая опция появится в автомобиле до конца 2018 года. Кроме того, в российских моделях обновится мультимедийный комплекс, который обзаведётся поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.В компании также заявили о намерении оснастить автомобили подогревом руля и удалённым запуском мотора. Однако последняя функция станет доступна не ранее 2019 года, отметили инженеры ПАО «АвтоВАЗ». Вместе с тем совсем скоро модель Vesta наделят кнопкой зажигания двигателя.Российская компания продолжает работать над приложением LADA Connect, предусматривающим дистанционное управление рядом опций в автомобиле. В частности, автовладелец может проверить показатели температуры в салоне, запаса топлива, заряда аккумулятора, удалённо открывать и закрывать центральный замок и многое другое. Приложение уже можно скачать в тестовом режиме в Play Market.