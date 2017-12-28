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| | Кроссовер Porsche Macan "одели" в классические гоночные ливреи

Кроссовер Porsche Macan "одели" в классические гоночные ливреи

Сегодня, 03:00
Немецкая компания Porsche построила пять эксклюзивных экземпляров Macan, которые «примерили» гоночные ливреи самых успешных машин марки. Фотосессия особых кроссоверов состоялась в Сингапуре.

Кроссовер Porsche Macan "одели" в классические гоночные ливреи

 

Первый кроссовер Porsche Macan получил кузов белого цвета с красными, голубыми и синими полосками, что является фирменным сочетанием Martini & Rossi, спонсирующей создание гоночных Porsche ещё с 1968 года. Красный автомобиль компания посвятила команде Porsche Salzburg. С таким окрасом Porsche 917 KH финишировал первым в Ле-Мане в 1970 году.

Розовая машина представляет собой отсылку к спортивному прототипу Porsche 917/20, принявшему участие в соревнованиях в Ле-Мане в 1971 году. Ещё один кроссовер было решено окрасить в цвета Gulf Racing. Голубой автомобиль с оранжевой полосой выиграл несколько гонок, включая заезд на выносливость «1000 километров Спа». Наконец, последний Porsche Macan наделили цветовой гаммой спонсорской фирмы Rothmans. Такая ливрея впервые использовалась на Porsche 956 в 1982 году.

Кроссовер Porsche Macan "одели" в классические гоночные ливреи

 

Кроссовер Porsche Macan "одели" в классические гоночные ливреи

 

Кроссовер Porsche Macan "одели" в классические гоночные ливреи

 

Кроссовер Porsche Macan "одели" в классические гоночные ливреи

 

В РФ Porsche Macan можно купить с 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с отдачей в 252 лошадиные силы, а также с 340- и 360-сильным моторами объёмом 3,0 литра. «Топовая» модификация модели доступна с 3,6-литровыми агрегатами, развивающими 400 и 460 «лошадей».
Яна Васильева
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