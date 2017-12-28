Составлен ТОП-10 автомобильных марок, которых следует избегать

Выбрать автомобиль зачастую бывает непросто как новичкам, так и опытным водителям. Эксперты составили ТОП-10 марок машин, на которые чаще всего жалуются их владельцы.

На десятом месте оказался премиальный бренд Infiniti, далеко не всегда выпускающий качественные авто. Опрос среди владельцев новых машин показал, что на каждые 100 экземпляров Infiniti приходится 107 жалоб. Аналогичные цифры демонстрирует марка Jeep, чьи внедорожники поскрипывают и шумят на ходу.В каждой «сотне» автомобилей Subaru их владельцы выявили 113 проблем, что обеспечило компании восьмое место антирейтинга. Далее оказался Audi, который стремится использовать свежайшие инновации, что связано с риском. На такие машины поступило 115 жалоб.Опрос выявил, что Mazda не отвечает высоким нормам японского качества (125 проблем). Также оставляет желать лучшего сборка автомобилей Land Rover и Mitsubishi, на каждую «сотню» которых приходится по 131 неполадке.

Яна Васильева

Открывает ТОП-3 лидеров антирейтинга компания Volvo, которая всегда славилась своей надежностью. В случае с современными Volvo 100 владельцев столкнулись со 134 проблемами. Британские машины напротив никогда не были известны качеством. Так, на каждые 100 машин Jaguar фиксируется 148 жалоб. Первое место заняла марка Fiat со 163 неполадками на каждые 100 авто.