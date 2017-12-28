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| | Новый кроссовер Infiniti QX50 доберётся до России в 2018 году

Новый кроссовер Infiniti QX50 доберётся до России в 2018 году

Сегодня, 08:00
Японский премиальный бренд Infiniti собирается в следующем году вывести на российский автомобильный рынок новый кроссовер QX50. Отметим, что модель дебютировала на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Новый кроссовер Infiniti QX50 доберётся до России в 2018 году

 

В моторном отсеке нового Infiniti QX50 расположился 2,0-литровый бензиновый двигатель VC-Turbo, способный развивать 270 лошадиных сил. Одной из ключевых особенностей автомобиля стал тот факт, что он получил первый в мире серийный мотор с изменяемой в диапазоне от 8:1 до 14:1 степенью сжатия.

По словам инженеров марки, подобное решение позволяет автовладельцу при желании использовать максимальную производительность, как у V6, или экономить топливо, как с V4. Наряду с этим новый мотор, который получил кроссовер Infiniti QX50, стал на 27% экономичнее по сравнению с предшественником.

К сожалению, точная дата старта продаж нового автомобиля в России пока не раскрывается. Помимо QX50, в дилерских центрах японского бренда в 2018 году должны появиться обновлённые седан Infiniti Q50 и купе Infiniti Q60, а также кроссовер Infiniti QX80.
Яна Васильева
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