Новый кроссовер Infiniti QX50 доберётся до России в 2018 году

Японский премиальный бренд Infiniti собирается в следующем году вывести на российский автомобильный рынок новый кроссовер QX50. Отметим, что модель дебютировала на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Яна Васильева

В моторном отсеке нового Infiniti QX50 расположился 2,0-литровый бензиновый двигатель VC-Turbo, способный развивать 270 лошадиных сил. Одной из ключевых особенностей автомобиля стал тот факт, что он получил первый в мире серийный мотор с изменяемой в диапазоне от 8:1 до 14:1 степенью сжатия.По словам инженеров марки, подобное решение позволяет автовладельцу при желании использовать максимальную производительность, как у V6, или экономить топливо, как с V4. Наряду с этим новый мотор, который получил кроссовер Infiniti QX50, стал на 27% экономичнее по сравнению с предшественником.К сожалению, точная дата старта продаж нового автомобиля в России пока не раскрывается. Помимо QX50, в дилерских центрах японского бренда в 2018 году должны появиться обновлённые седан Infiniti Q50 и купе Infiniti Q60, а также кроссовер Infiniti QX80.