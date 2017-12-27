Volvo будет оснащаться свои электрокары двумя вариантами батарей

На сегодняшний день шведская компания Volvo работает над новым компактным автомобилем, который будет доступен также с электрической силовой установкой. Отмечается, что модель заменит нынешний V40.

Как отметил главный инженер марки Хенрик Грин во время беседы с журналистами Auto Express, в плане габаритов новинка будет соотноситься с Volkswagen Golf и Ford Focus. Во внешнем виде автомобиля планируется использовать ряд решений от Volvo 40.2 Concept, премьера которого прошла в мае минувшего года.В основу новой модели ляжет шасси CMA, разработанное совместно со специалистами из Geely. Примечательно, что эта платформа уже использовалась для создания кроссовера XC40. Так, архитектура позволяет устанавливать 4-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, гибридные и электрические силовые установки. Как подчеркнул господин Грин, электромобиль выйдет на рынок с двумя комплектами аккумуляторов разной ёмкости.

Яна Васильева

По предварительным сведениям, «зелёный» автомобиль сможет преодолеть на одном заряде до 400 километров. Стоимость электрокара от Volvo, который увидит свет в 2019 или 2020 году, составит от 35 000 до 40 000 долларов.