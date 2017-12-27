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| | Volvo будет оснащаться свои электрокары двумя вариантами батарей

Volvo будет оснащаться свои электрокары двумя вариантами батарей

Вчера, 22:00
На сегодняшний день шведская компания Volvo работает над новым компактным автомобилем, который будет доступен также с электрической силовой установкой. Отмечается, что модель заменит нынешний V40.

Volvo будет оснащаться свои электрокары двумя вариантами батарей

 

Как отметил главный инженер марки Хенрик Грин во время беседы с журналистами Auto Express, в плане габаритов новинка будет соотноситься с Volkswagen Golf и Ford Focus. Во внешнем виде автомобиля планируется использовать ряд решений от Volvo 40.2 Concept, премьера которого прошла в мае минувшего года.

В основу новой модели ляжет шасси CMA, разработанное совместно со специалистами из Geely. Примечательно, что эта платформа уже использовалась для создания кроссовера XC40. Так, архитектура позволяет устанавливать 4-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, гибридные и электрические силовые установки. Как подчеркнул господин Грин, электромобиль выйдет на рынок с двумя комплектами аккумуляторов разной ёмкости.

Volvo будет оснащаться свои электрокары двумя вариантами батарей

 

Volvo будет оснащаться свои электрокары двумя вариантами батарей

 

По предварительным сведениям, «зелёный» автомобиль сможет преодолеть на одном заряде до 400 километров. Стоимость электрокара от Volvo, который увидит свет в 2019 или 2020 году, составит от 35 000 до 40 000 долларов.
Яна Васильева
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