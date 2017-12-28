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| | Россияне предпочитают покупать кроссоверы и внедорожники

Россияне предпочитают покупать кроссоверы и внедорожники

Вчера, 20:00
В прошлом месяце российские автолюбители не изменили своим привычкам, об этом красноречиво говорит статистика "АВТОСТАТ". Покупатели всё также отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам.

Россияне предпочитают покупать кроссоверы и внедорожники

 

В ноябре на российском авторынке было реализовано более 100 тыс. автомобилей, что на 15% превышает прошлогодние показатели. Положительная динамика отмечена практически в каждом сегменте. Исключение составили продажи в классе Е, где отмечено снижение спроса на 4,5%.

Крупнейшим сегментом ноября стал SUV, на долю которого пришлось 45% реализованных автомобилей. Порядка 61 тыс. российских автолюбителей обзавелись новыми паркетниками и внедорожниками. Бестселлером локального рынка стал кроссовер Hyundai Creta с показателем роста в 19%.

Следом за ним располагается Renault Duster – 21%. Замыкает тройку российских лидеров SUV Renault Kaptur. Продажи данного внедорожника увеличились на 25%. Вторым по популярности сегментом считается класс B, где было реализовано по итогам ноября чуть больше 50 тыс. машин.
Эмиль Ажар
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