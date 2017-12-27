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| | С Нового года Chevrolet Niva подорожает на 10 тыс. рублей

С Нового года Chevrolet Niva подорожает на 10 тыс. рублей

Вчера, 23:00
Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ», занимающееся производством внедорожника Chevrolet Niva, выдало рекомендации официальным дилерам бренда – поднять стоимость машины на 10 тыс. рублей.

С Нового года Chevrolet Niva подорожает на 10 тыс. рублей

 

Chevrolet Niva подорожает уже с 1 января. Об этом пишет пресс-служба «GM-АвтоВАЗ». В настоящий момент за самую доступную комплектацию Chevrolet Niva российскому автолюбителю придется отдать 598 тыс. рублей, тогда как после нового года она будет стоить 608 тыс. рублей.

Что касается топ-модификации Chevrolet Niva, то она подорожает до 770 тыс. рублей. Если переводить в процентное соотношение, то ценник станет больше приблизительно на 1,7%. Стоит напомнить, что ранее бренд уже пересматривал стоимость собственной продукции.

В начале этого месяца СП «GM-АвтоВАЗ» также было ориентировано на повышение стоимости Chevrolet Niva. Кроме этого, внедорожник получил новый гарантийный период – до 50 тыс. километров пробега или двух лет. Всё зависит от того, какой именно показатель будет достигнут первым.
Эмиль Ажар
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