Электромобиль Tesla Model 3 превысил показатель максимальной скорости

Владельцу электрокара Tesla Model 3 пришло в голову проверить, соответствует ли максимальная скорость машины заявленным показателям. Видео испытаний опубликовано в Facebook.

Эмиль Ажар

Tesla Model 3 удалось разогнать до 228 км/ч, тогда как заявленная максимальная скорость электрокара – на четыре километра ниже. Чтобы зафиксировать показатель скорости, автовладельцу понадобилась помощь бортового компьютера.Любопытно, что испытания прошли на дороге общественного пользования. Постфактум запись может заинтересовать дорожную полицию США, потому как владелец Tesla Model 3 явно превысил лимит разрешенной скорости. Не исключено, что правоохранители выпишут штраф нарушителю скоростного режима.Стоит напомнить, что Tesla Model 3 был публично представлен летом текущего года. Отдача силовой установки электромобиля составляет 262 лошади. Стоимость модели стартует с отметки в 35 тыс. долларов. При этом она является самой доступной в модельном ряду бренда.