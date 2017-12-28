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| | Geely привезёт в Россию три новинки в 2018 году

Geely привезёт в Россию три новинки в 2018 году

Сегодня, 12:27
В следующем году китайская компания Geely планирует привезти в Россию три новых автомобиля. Речь идёт о рестайлинговых Emgrand X7 и Emgrand 7, а также кроссовере Atlas, проинформировала пресс-служба автопроизводителя.

Geely привезёт в Россию три новинки в 2018 году

 

В феврале текущего года на российский рынок вышел новый седан Geely Emgrand GT, а в ближайшем будущем компания запустит продажи нового Atlas, который окажется единственным в РФ китайским SUV с полным приводом.

Компания Geely планирует продать в России, одном из своих основных экспортных рынков, 80 000 машин к 2020 году, что практически соответствует половине от общего объема продаж за рубежом. Отметим, что в прошлом году бренд приступил к обновлению модельной линейки для российского рынка. Однако с тех пор она сократилась, что объясняет снижение объёма реализации компании.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по ноябрь 2017 года в РФ удалось продать 2 041 автомобиль марки Geely, что соответствует падению на 52% относительно того же периода прошлого года. Самой популярной моделью бренда среди россиян оказался кроссовер Emgrand X7.
Яна Васильева
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