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| | Составлен ТОП-5 автокомпаний, выпускающих продукты питания

Составлен ТОП-5 автокомпаний, выпускающих продукты питания

Сегодня, 05:00
Мировые автопроизводители очень часто занимаются изготовлением товаров, которые несколько далеки от автомобильной промышленности – многие компании выпускают брендированную одежду, гаджеты и многое другое. Наряду с этим некоторые компании выпускают и фирменные продукты питания.

Составлен ТОП-5 автокомпаний, выпускающих продукты питания

 

Не так давно на страницах мировых автомобильных изданий появилась информация о том, что компания Porsche выпустила лимитированную линейку высококачественного мёда, который пчёлы производят прямо на территории завода компании в Лейпциге. Как выяснилось, другие мировые автомобильные бренды также не стесняются производить качественные продукты питания.

Британский бренд Morgan, который производит ретро-спорткары, в рамках сотрудничества с пивоварней Friday Beer уже долгое время выпускает лимитированные наборы тёмного и светлого эля. Стоимость набора из трёх бутылок составляет 15 фунтов, что эквивалентно 1 150 рублей.

Тюнинг-ателье Alpina, специализирующееся на доработках моделей от BMW, владеет собственным брендом по производству вина и коньяка. Ценители отмечают высокое качество алкоголя от Alpina, а в подарок к каждому автомобилю бренда предлагается бутылка дорогого вина. Примечательно, что компания Fiat также владеет винными погребами.

Составлен ТОП-5 автокомпаний, выпускающих продукты питания

 

 

Составлен ТОП-5 автокомпаний, выпускающих продукты питания

 

Компания Volkswagen в Вольфсбурге ещё с 1973 года производит колбаски и кетчуп, которые также отличаются высоким качеством.
Васисуалий Мурчалов
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